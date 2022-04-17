Россияне нанесли смертельные удары по улицам Харькова, которые имеют "особо опасные" названия для оккупантов — Зеленский

Зеленский назвал это "ничто иное, как сознательный террор".
С начала полномасштабного российского вторжения продолжаются постоянные обстрелы Харькова. За последние четыре дня в Харькове от обстрелов РФ погибли 18 человек, 106 — ранены.
Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении в воскресенье, 17 апреля.
"Продолжаются постоянные обстрелы города Харьков. Сегодня (17 апреля — ред.) российские войска ударили, в частности, по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. Пожалуй, это особо опасные слова для России — культура, Шевченко, Дарвин. То, что чревато для их существования. По состоянию на эту минуту в перечне погибших от этого удара есть пять человек, не менее 15 — ранены", — сказал Зеленский.
По словам украинского президента, только за четыре последних дня в Харькове от российских обстрелов погибли 18 человек, 106 — получили ранения. Зеленский назвал это "ничто иное, как сознательный террор". Армия РФ использует против жилых кварталов и гражданских людей минометы и артиллерию.
Напомним, днем 17 апреля Россия обстреляла центральную часть города Харки. По данным областной прокуратуры, обстрел произошел около 13:25, российские военнослужащие ударили по Киевскому и Шевченковскому районам города.
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