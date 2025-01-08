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Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью: Зеленский сообщил о десятках убитых и раненых (видео)

Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью: Зеленский сообщил о десятках убитых и раненых (видео)

Последствия атаки по Запорожью/Фото: Запорожская ОВА Иван Федоров

Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, отдавая себе отчет в том, что пострадают обычные гражданские люди, отметил президент Украины.

Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью – сознательный удар по городу. Известно о десятках убитых и раненых.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"По состоянию на данный момент известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

"Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром можно только благодаря силе", — подчеркнул президент.

Напомним, что 8 января российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью: десятки убитых и раненых

Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью: десятки убитых и раненых

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