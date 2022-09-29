Россияне нанесли удар по Днепру советской ракетой Х-22: именно такой оккупанты попали в ТЦ в Кременчуге

Россияне нанесли удар по Днепру советской ракетой Х-22. Боевая часть этой ракеты весит более 900 кг.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, такие ракеты очень неточны и разрушительны. Ее боевая часть весит около тонны. Длина этой ракеты составляет более 11 метров.

"Ночью около 01:00 была применена по Днепру ракета Х-22. Это большая и мощная ракета, которой также попали по Кременчугскому ТРЦ. Это очень разрушительная и неточная ракета. Боевая часть – более 900 килограммов. Это чрезвычайно быстрая ракета, нам нужны современные" средства противодействия этим ракетам", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, что в настоящее время известно о четырех погибших в результате ракетного удара. Спасатели продолжают работать в местах попадания ракет.

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