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Россияне нанесли удар по Днепру советской ракетой Х-22: именно такой оккупанты попали в ТЦ в Кременчуге

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Россияне нанесли удар по Днепру советской ракетой Х-22: именно такой оккупанты попали в ТЦ в Кременчуге

Фото: соцмережі

Российские оккупанты, которые ночью 29 сентября нанесли удар по Днепру, использовали неточную советскую ракету Х-22.

Россияне нанесли удар по Днепру советской ракетой Х-22. Боевая часть этой ракеты весит более 900 кг.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, такие ракеты очень неточны и разрушительны. Ее боевая часть весит около тонны. Длина этой ракеты составляет более 11 метров.

"Ночью около 01:00 была применена по Днепру ракета Х-22. Это большая и мощная ракета, которой также попали по Кременчугскому ТРЦ. Это очень разрушительная и неточная ракета. Боевая часть – более 900 килограммов. Это чрезвычайно быстрая ракета, нам нужны современные" средства противодействия этим ракетам", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, что в настоящее время известно о четырех погибших в результате ракетного удара. Спасатели продолжают работать в местах попадания ракет.

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