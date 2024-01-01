Россияне нанесли удар по двухэтажному дому на Сумщине – в МВД сообщили о жертвах (фото)

Российская армия нанесла удар по двухэтажному дому на Сумщине. В результате удара вражеского БпЛА от полученных травм скончалась в больнице 52-летняя женщина, тело 40-летнего мужчины достали из-под завалов, еще одна женщина травмирована.

Об этом сообщили в МВД Украины.

По информации правоохранителей, по дому ударил вражеский БпЛА. В результате нападения два человека погибли.

Удар по Сумщине / Фото: МВД Украины

"От полученных травм скончалась в больнице 52-летняя женщина, тело 40-летнего мужчины извлекли из-под завалов, еще одна женщина травмирована", – сообщили в МВД.

Фото: МВД

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Фото: МВД

Добавим, что россияне не прекращают вражеские атаки по Украине. Ситуация на Сумщине сложная. В новогоднюю ночь враг совершил 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Свеская громады. Предварительно без последствий.

Вчера в течение дня оккупанты 29 раз обстреляли приграничные территории Сумщины.

Зафиксировано 162 взрыва. Под обстрелы попали Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская громады. В результате обстрела Юнаковской ТГ Сумского района разрушено частное домовладение.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.