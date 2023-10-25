Россияне нанесли удар по Харьковской области: двое мужчин погибли

Российская армия в ночь на 25 октября атаковала Харьковскую область. Оккупанты ударили по селу Подолы Купянского района. Погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В результате удара по селу Подолы Купянского района поврежден частный дом и автомобили. Погибли два гражданских человека, которым было 50 и 57 лет.

Кроме того, под вражеским огнем находились Боровая Изюмского района, Плетеновка Чугуевского района, Казачья Лопань Харьковского района, Чугуновка, Двухлетняя и Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты.

Как сообщалось, в Херсоне 25 октября раздались взрывы. Город оказался под вражеским огнем. Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега.

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