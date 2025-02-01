Россияне нанесли удар по школе-интернату в Судже: из-под завалов слышны стоны и крики

Почти сотня людей оказалась под завалами, среди них большинство пожилых и лежачих.

Россияне нанесли удар по школе-интернату в Судже на Курщине. Событие произошло в субботу, 1 февраля.

Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский в видеообращении в Facebook.

"1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы РФ таки нанесли удар по школе-интернату города Суджа. 95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, среди этих людей большинство пожилого возраста и лежачие", – говорит Дмитрашковский.

Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы.

Напомним, аналитики Института изучения войны ( ISW ) сообщили, что ВСУ продвинулись вперед в Курской области. В частности, они отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод с привлечением по меньшей мере четырех бронированных машин.

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