Россияне нанесли удар по Запорожской области: в ОВА показали последствия атак

В ночь на 17 сентября русская армия нанесла удары по Запорожской области.

В село Таврическое оккупанты выпустили четыре ракеты. В результате вражеской атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры. Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Россияне также поехали в многоэтажки в поселке Степногорск. По словам Старуха, люди вовремя скрылись в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

В городе Орехов после очередного обстрела армии РФ один человек получил ранения.

"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона. Оккупант наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.

Читайте также: