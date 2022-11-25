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Россияне нанесли удар ракетами С-300 по Харьковщине

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2369
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Россияне нанесли удар ракетами С-300 по Харьковщине

Фото: ТСН.ua

Местные власти призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области 25 ноября.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно – без пострадавших", – говорится в заявлении.

Глава области призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 25 ноября оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелеча, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.

Кроме того, из танков и ствольной артиллерии захватчики били в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области.

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Дата публикации
Просмотры
2369
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