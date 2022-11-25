Россияне нанесли удар ракетами С-300 по Харьковщине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области 25 ноября.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно – без пострадавших", – говорится в заявлении.

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Глава области призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 25 ноября оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелеча, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.

Кроме того, из танков и ствольной артиллерии захватчики били в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области.

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