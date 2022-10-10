Россияне нанесли удары по Кременчугу: в ОВА сообщили цели оккупантов

Оккупанты во время масштабной воздушной тревоги 10 октября нанесли удары по городу Кременчуг Полтавской области.

Российские военные 10 октября обстреляли объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Россиянами были нанесены три удара.

Об этом рассказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Все службы работают над восстановлением", — написал он в Телеграмм.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью, Харькову, Львову, Тернополю, Днепру и другим населенным пунктам. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

В свою очередь глава государства Владимир Зеленский на фоне массированных атак РФ записал видео со двора Офиса президента и заявил, что у россиян есть две цели, в частности, энергообъекты и мирное население: "Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед – и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше".

Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.

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