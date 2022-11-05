Россияне нанесли удары ракетами С-300 по Запорожской области

В ночь на субботу, 5 ноября, российская армия атаковала ракетами С-300 Вольнянский район в Запорожской области. В результате вражеского удара пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате ударов российских военных повреждены здания трех предприятий и автомобили.

"Противник продолжает осуществлять коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Несмотря на все происки врага, продолжаем укреплять оборону и двигаться к победе", — подчеркнул руководитель области.

Фото: Telegram / Александр Старух

Напомним, ночью 4 ноября россияне атаковали ракетами С-300 населённые пункты Запорожского района. В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории. На месте "прилета" возник пожар. Люди не пострадали.

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