Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Купянскому району: есть погибшая, горит школа (фото)

Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района днем 10 января.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина. А также повреждены 10 частных домов, магазин, возник пожар в школе.

Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района Фото: Олег Синегубов

В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов.

Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района

Напомним, ВСУ сделали заявление о вероятном повторном наступлении россиян на Харьков, а в мире переживают – кто станет следующей жертвой диктатора России Владимира Путина.

Также известно, что на Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск. Об этом сказал командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

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