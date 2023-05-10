Россияне направили на Днепропетровщину иранские беспилотники: подробности

В ночь на 10 ноября российская армия атаковала Днепропетровскую область иранскими беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили три вражеских дрона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подраздели воздушного командования "Сход" уничтожили три беспилотника. Они приземлили "Шахедов", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, остальная ночь на Днепропетровщине прошла без ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

Напомним, в Днепре в ночь на 8 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны сбили все восемь ракет , выпущенных оккупантами по области.

Впрочем, обломки одного из них упали на жилой дом и пробили несколько этажей. В результате прилета пострадала 32-летняя женщина.

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