Россияне наращивают количество FPV-дронов на фронте: боец ВСУ предупредил о смертельной угрозе

Из-за активности и большого количества вражеских дронов украинские морпехи на левобережье Днепра в Херсонской области большинство времени вынуждены находиться в укрытиях.

Через 4-5 месяцев у россиян будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на линии боевого столкновения.

Такой мрачный прогноз сделал в эфире национального телемарафона военный Сергей с позывным "Флэш".

По его словам, в начале полномасштабной войны российский военно-промышленный комплекс обеспечивал производство FPV-дронов, которых было достаточно для того, чтобы поражать технику и важные объекты.

“Сейчас мы находимся в той стадии, когда у россиян достаточно БПЛА, FPV, чтобы поражать и технику, и наши объекты, например окопы, блиндажи. Через 4-5 месяцев у россиян будет достаточно FPV, чтобы атаковать каждого солдата на украинском фронте. И мы можем сказать, что каждый украинский солдат с вероятностью 99% погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно, то есть стрелковое оружие, автомат здесь не поможет”, — подчеркнул Флэш.

Украинский боец призывает уже сейчас готовиться к подобным вызовам и искать способы противодействовать им. По его словам, из-за активности и большого количества вражеских дронов украинские морпехи на левобережье Днепра в Херсонской области большинство времени вынуждены находиться в укрытиях.

“Стоит какому-то морскому пехотинцу появится на поверхности – российские БПЛА его атакуют. Это нас ждет в ближайшем будущем на всех фронтах, в пределах 6-7 километров наша пехота будет постоянно [находиться] под землей", — предположил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским спецслужбам и оборонно-промышленному комплексу за создание дальнобойных беспилотников, которые в последние недели демонстрируют свою эффективность.

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