Россияне нашли способ противодействия украинским морским дронам: детали от ISW

Недавно беспилотник РФ нанес удар по украинскому морскому дрону. Это говорит о том, что российские войска разработали новый метод компенсации украинских возможностей в Черном море.

Об этом пишет ISW.

1 февраля Минобороны России сообщило, что Черноморский флот (ЧФ) России с помощью беспилотника уничтожил украинский морской дрон в Черном море.

Российские милблогеры утверждали, что российские ЧФ запустили беспилотник Кронштадт Орион, способный нести ракеты с неопределенных военно-морских средств и что этот удар может быть первым задокументированным случаем, когда российские силы используют военно-морские средства для размещения беспилотников, способных уничтожать украинские военно-морские средства. -морские дроны”, — говорится в сообщении.

Другой российский милблогер призвал российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (TKB-1030) для эффективной борьбы с военно-морскими беспилотными летательными аппаратами украинских вооруженных сил, поскольку сейчас для России слишком рискованно использовать вертолеты вблизи Черного мор.

Украинские войска продемонстрировали свою способность сбивать действующие над Черным морем российские вертолеты Ми-8, используя ракеты, запущенные с морских ударных беспилотников Magura V5.

"А удар 1 февраля свидетельствует о том, что российские войска разработали новый метод, чтобы попытаться компенсировать этот украинский флот", — заключили аналитики ISW.

Ранее кафиры адаптировали роботизированную платформу для перевозки грузов под запуск беспилотников с труднодоступных мест. Платформа якобы транспортирует дроны в состоянии "сна" к позиции, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотного летательного аппарата.

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