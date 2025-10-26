- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне "нашпиговали" Москву ПВО - аналитики показали, как оккупанты готовятся к возможной атаке
За два месяца россия свела не менее 21 новой позиции ПВО вокруг Москвы. Около 80% - на юге, в направлении Украины.
OSINT-аналитики обнаружили резкий рост числа позиций средств противовоздушной обороны вокруг российской столицы. За последние два месяца оккупанты построили по меньшей мере 21 новую позицию в радиусе до 50 км от Москвы.
Об этом сообщает сообщество "Око Гора".
По данным аналитиков, примерно 80% из них расположены к югу от города - в направлении Украины. На опубликованной карте позиции обозначены разными цветами:
Зеленым - "Панцирь"
Желтым - С-300
Красным - С-400
Эксперты отмечают, что не все точки постоянно заняты – россияне время от времени перемещают комплексы, изменяя схему обороны.
Таким образом, Кремль продолжает укреплять воздушный щит Москвы, опасаясь возможных атак беспилотников или ракет, уже неоднократно долетавших в столицу России.
Напомним, во время недавней атаки беспилотников на столицу РФ в Московской области часть российской ракеты ПВО пробила крышу пассажирского автобуса.