Россияне "нашпиговали" Москву ПВО - аналитики показали, как оккупанты готовятся к возможной атаке

За два месяца россия свела не менее 21 новой позиции ПВО вокруг Москвы. Около 80% - на юге, в направлении Украины.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Позиция ПВО в Москве

Позиция ПВО в Москве / © Фото из открытых источников

OSINT-аналитики обнаружили резкий рост числа позиций средств противовоздушной обороны вокруг российской столицы. За последние два месяца оккупанты построили по меньшей мере 21 новую позицию в радиусе до 50 км от Москвы.

Об этом сообщает сообщество "Око Гора".

ПВО вокруг Москвы. / © Фото из открытых источников

ПВО вокруг Москвы. / © Фото из открытых источников

По данным аналитиков, примерно 80% из них расположены к югу от города - в направлении Украины. На опубликованной карте позиции обозначены разными цветами:

  • Зеленым - "Панцирь"

  • Желтым - С-300

  • Красным - С-400

Башня из ПВО в Москве. / © Фото из открытых источников

Башня из ПВО в Москве. / © Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, что не все точки постоянно заняты – россияне время от времени перемещают комплексы, изменяя схему обороны.

ПВО в Москве. / © Фото из открытых источников

ПВО в Москве. / © Фото из открытых источников

Таким образом, Кремль продолжает укреплять воздушный щит Москвы, опасаясь возможных атак беспилотников или ракет, уже неоднократно долетавших в столицу России.

Напомним, во время недавней атаки беспилотников на столицу РФ в Московской области часть российской ракеты ПВО пробила крышу пассажирского автобуса.

