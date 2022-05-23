"Россияне насилуют женщин, а Европа отправляет Москве миллиард евро в день": Подоляк осудил страны ЕС

Европа, несмотря на три месячных зверства России в Украине, продолжает покупать нефть и газ у оккупанта, таким образом финансируя Кремль.
В то же время, пока Европа и дальше отправляет Путину миллиард евро в день, украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", — написал Подоляк.
Напомним, ЕС согласовал 500 млн помощи Украине на тяжелое вооружение, но не смог договориться о введении санкций против РФ.
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