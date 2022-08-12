Россияне наступали в направлении Егоровка – Павловка, но ВСУ отвергли оккупантов – Генштаб

Российская армия пытается проводить наступательные действия в Новопавловском и Запорожском направлениях.

Войска страны-агрессорки России наступали в направлении Егоровка – Павловка. Впрочем, украинские защитники врага остановили и отбросили назад.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 12 июля.

На Запорожском направлении огненное влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковловки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времевки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя и Белогорья. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.

В Генштабе отмечают: противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.

Как сообщалось, украинские военные в Херсонской области уничтожили российский "Град", а затем – целый склад боеприпасов оккупантов. Прицельные атаки ВСУ зафиксировали на видео.

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