Россияне наступают: Генштаб сообщил о почти 150 столкновениях на линии фронта — где горячее всего

Какая ситуация на границе, Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Херсонщине и Запорожье.

В течение суток 12 мая на линии фронта зафиксировано 146 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Враг нанес 6 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Какая ситуация на границе

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Углы, Гремяч Черниговской области; Кондратовка, Запсилье, Мирополье Сумской области.

Какая ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Липцы, Нескучное, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Какая ситуация в Донецкой и Луганской областях

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 15 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Выемка, Раздолевка, Переездное Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Григоровка, Новый, Андреевка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 30 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Воздвиженка, Волче, Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Евгенивка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Красногоровка, где враг при поддержке авиации 4 раза пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Острое, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Времевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Урожайному и Старомайорскому Донецкой области.

Какая ситуация в Запорожской области

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Красное и Зеленая Роща Запорожской области.

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Роботино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

Какая ситуация в Херсонской области

На Приднепровском направлении враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львове Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ольга, Львов, Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления БпЛА и 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о жесткой ситуации на фронте и обратился к военным.

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