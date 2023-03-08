Россияне наступают на 5 направлениях, ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: Генштаб – о ситуации на фронте

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. ВСУ за последние сутки поразили один командный пункт россиян.
Об этом 8 марта говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В течение суток оккупанты нанесли 22 авиационных удара, а также совершили 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, враг использовал 1 БпЛА типа "Шахед-136". Дрон ликвидирован. Угроза ракетных ударов остается на всей территории Украины.
Ситуация на фронте:
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильчая, Каменка, Двухлетняя и Голубовка на Харьковщине.
- В Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва и Берестово Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмута. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Григоровке, Богдановке, Бахмуту, Константиновке, Курдюмовке, Озаряновке, Дилиевке, Дружбе и Нью-Йорку Донецкой области.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения. Среди них — Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольга, Львов, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка и Днепровское.
Действия россиян на оккупированных территориях:
- В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов представителями местной оккупационной так называемой "власти" при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил РФ
- Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных вооруженных сил РФ. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта. Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти насмерть.
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.
Напомним, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что Россия сжигает в Бахмуте огромные ресурсы, но несмотря на 7 месяцев атак захватчики прошли всего-то около 10 километров.
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