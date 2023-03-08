Россияне наступают на 5 направлениях, ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: Генштаб – о ситуации на фронте

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. ВСУ за последние сутки поразили один командный пункт россиян.

Об этом 8 марта говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток оккупанты нанесли 22 авиационных удара, а также совершили 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, враг использовал 1 БпЛА типа "Шахед-136". Дрон ликвидирован. Угроза ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация на фронте:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильчая, Каменка, Двухлетняя и Голубовка на Харьковщине.

В Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмута. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Григоровке, Богдановке, Бахмуту, Константиновке, Курдюмовке, Озаряновке, Дилиевке, Дружбе и Нью-Йорку Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения. Среди них — Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольга, Львов, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка и Днепровское.

Действия россиян на оккупированных территориях:

В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов представителями местной оккупационной так называемой "власти" при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил РФ

Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных вооруженных сил РФ. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта. Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти насмерть.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.

Напомним, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что Россия сжигает в Бахмуте огромные ресурсы, но несмотря на 7 месяцев атак захватчики прошли всего-то около 10 километров.

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