Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ВСУ отразили атаки в Донецкой области — Геншаб

Российская армия пытается удержать временно захваченные территории и не оставляет попыток ведения наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантв в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брид и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарце Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелка и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Невское, Спорное, Ольговка и Новоегоровка;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещиевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БПЛА разных типов.

В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.

В населенном пункте Берислав Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

Продолжается так называемая эвакуация оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка. В населенном пункте Краснопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Напомним, режим Лукашенко за семь месяцев передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов. Кроме боеприпасов, Белоруссия передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель было передано не менее 94 танков Т-72А и 36-44 Уралов.

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