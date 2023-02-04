Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили врага у Кременной и Бахмута

Российская армия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 февраля.

За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения. Совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск на Харьковщине.

В Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Краснопоповка и Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 БПЛА противника типа "Орлан-10". А наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Напомним, директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что следующие полгода войны будут "критическими". Мол, диктатор РФ Владимир Путин делает ставку на то, что "политическая усталость" охватит все страны Запада.

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