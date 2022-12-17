Россияне наступают на Донбассе, а ВСУ уничтожают скопления оккупантов и их склады – Генштаб

Российские войска дальше проводят наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на Лиманском – пытаются восстановить утраченное положение.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 17 декабря.

На других направлениях оккупанты пытаются сдерживать действия украинских войск.

В течение суток захватчики нанесли 5 ракетных ударов по Украине. В частности, была атакована гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области.

Враг из оккупированного Крыма запустил две ракеты типа "Оникс" по Одесщине, однако их уничтожили силы украинской ПВО. Российская армия также устроила более 10 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ на разных направлениях и по гражданской инфраструктуре Херсона.

Что касается ситуации на Волынском и Полесском направлениях, то там без существенных изменений. Отмечается, что признаки формирования наступательных группировок врага не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли позиции Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка на Сумщине, а также – Стрелка, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам Кисловки, Котляровки и Табаевки на Харьковщине, а также – по районам Стельмаховки и Невского на Луганщине.

На Лиманском направлении российские войска обстреляли позиции украинских защитников из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях армия РФ безуспешно пытается прорвать оборону ВСУ. Враг там обстрелял районы более 20 населённых пунктов. Среди них – Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник пытался поразить позиции украинской армии вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Так, под вражеский огонь попали 32 населенных пункта. В частности, Времивка и Новополь в Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье; Херсон, Республиканец, Новокаиры, Волшебное и Ольговка на Херсонщине.

Также читайте Готовит ли Россия ударную группу для нового наступления: ответ ГУР

В Генштабе ВСУ также уточнили, что 15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи российские войска потеряли более 100 человек ранеными и боеприпасы. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение 17 декабря поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков.

Что еще происходит на фронтах

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что эпицентром боевых действий является Бахмутское направление, где оккупанты хотят прорвать фронт, однако безуспешно. Вражеские войска намерены войти глубоко в тыл, выйти дальше на оперативное пространство и направлятся в сторону Покровска, Славянска и Краматорска.

Что касается Луганщины, то военный эксперт Олег Жданов сообщил, что там россияне перекидывают технику ближе к линии фронта и пытаются удержать фронт на рубеже Сватово-Кременной. Ситуация у врага там не такая, чтобы наступать.

Что касается юга, то в ВСУ предупредили о возможной ловушке оккупантов в результате отвода части их войск из Каховки и Новой Каховки на Херсонщине.

Карта боев на 17 декабря: россияне выпустили 98 ракет за сутки

Читайте также: