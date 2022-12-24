Россияне наступают на Донбассе и терроризируют гражданских: что делают ВСУ

Авиация украинских Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения российской армии, ее вооружения и военной техники.

Оккупанты 24 декабря продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также нанесли три ракетных удара и устроили более 10 обстрелов из РСЗО по гражданским объектам.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Там уточнили, что российские войска нанесли три ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Враг также устроил более 10 обстрелов из РСЗО.

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Армия противника сосредотачивает свои силы на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

В то же время, ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях остается без существенных изменений. Захватчики сохраняют военное присутствие, но там нет признаков формирования ими наступательных группировок.

На Слобожанском направлении российские войска обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Стрелеча, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Домашнее и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты ударили по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное в Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка – в Луганской области.

На Лиманском направлении захватчики нанесли огненное поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве на Луганщине, а также по Тернам – Донецкой области.

На Бахмутском направлении вражеские войска устроили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирне, Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под обстрелы врага попали Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении российская армия обстреляла Угледар, Новоукраинку, Большую Новоселку и Времивку Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики били по районам населенных пунктов Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении оккупанты дальше устраивают террор мирным жителям. Так, в результате обстрелов 24 декабря была повреждена гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Отмечается, что российские войска ввели в Горностаевке Херсонской области круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Поэтому почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и передвигаться по населенному пункту.

В то же время украинская военная авиация в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы оккупантов и зенитный ракетный комплекс С-300.

Что еще известно о ситуации на фронте

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что оккупанты дальше пытаются прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении. Там за предыдущие сутки вражеские силы нанесли около 225 ударов с разного вооружения и было более 28 боестолкновений. Интенсивные боевые действия также продолжаются и в районе Авдеевки и Угледара.

Что касается Луганщины, то там ВСУ отразили вражеские наступления в Стельмаховке и в Белогоровке. Как сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, "администрация" "ЛНР" уже уехала из Сватово в Луганск.

Заметим, что захватчики днем несколько раз обстреляли центр Херсона, убив там не менее семи человек. Еще 58 мирных жителей получили ранения, из них 18 – в тяжелом состоянии. Повреждены здания и десятки автомобилей.

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