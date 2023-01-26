Россияне наступают на двух направлениях на Донбассе, а ВСУ ударами наносят врагу потери – Генштаб

В то же время, авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники.

Российские войска продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях 26 января, а также пытаются ракетами и дронами уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Отмечается, что Россия не оставляет своих планов уничтожить критическую инфраструктуру Украины, а также наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. В Генштабе предупредили о сохранении угрозы авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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В течение 26 января оккупанты нанесли по Украине 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием дронов типа Shahed-136, которые были сбиты. Оккупанты также выпустили по территории страны 59 ракет, 47 из которых были уничтожены. К сожалению, зафиксированы попадания в гражданские объекты и погибли мирные люди. Враг устроил еще 53 обстрела из РСЗО.

Российские захватчики продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях, несмотря на большие потери. В то же время на Лиманском и Авдеевском направлениях вражеские силы безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение. По остальным направлениям противник обороняется.

Ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях остается без изменений. Наступательных группировок противника там нет. В Беларуси продолжается совместное с Россией обучение авиационному компоненту региональной группировки войск.

Российские войска из минометов и артиллерии обстреляли районы населённых пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка Сумской области; Стрелка, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестово и Лозовая на Харьковщине. Били оккупанты и по Стельмаховке на Луганщине, а также – по Ивановке на Донетчине.

На Лиманском направлении под вражеским огнем из танков и артиллерии оказались Макеевка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Кузьмино в Луганской области, Ямполевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли Спорное, Белогоровку, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник бил по Авдеевке, Водяному, Георгиевке и Марьинке.

На Новопавловском направлении под вражеским огнем были Угледар, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

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В Запорожском направлении россияне из артиллерии ударили по районам более 20 населенных пунктов. В частности, речь идет о Новополье на Доннечине и Красном, Гуляйполе, Железнодорожном, Малой Токмачке, Новоданиловке, Орехове, Степном на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

В то же время, украинская военная авиация за сутки нанесла восем ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Под удар попала также позиция российского ЗРК. Украинские защитники также сбили три разведывательных дрона оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили три вражеских пункта управления, район сосредоточения живой силы, район сосредоточения артиллерии и два других важных военных объекта.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для Украины очень важно удержать Бахмут, ведь пока город так привлекает врага, ВСУ могут подготовиться для отражения атак и собственных действий на других направлениях. Ситуация в Бахмуте сейчас исключительно тяжелая. Грабский также назвал осознанным решением выход украинских сил из Соледара.

Заметим, что за последние два месяца оккупанты возле Бахмута потеряли такое же количество живой силы, как во время двух Чеченских войн.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова по состоянию на 25 января, россияне готовятся к мощному наступлению на Украину, которое могут устроить уже через месяц-два.

А перелом в войне в Украине может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для большого контрнаступления. Такое мнение высказал экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

На Донбассе очень горячо: оккупанты усилили обстрелы, ситуация существенно обострилась - Павел Кириленко

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