Россияне наступают на пяти направлениях, ВСУ уничтожают вражеские склады: Генштаб – о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также захватчики обстреливают Украину иранскими дронами, ракетами и РСЗО.

Об этом 1 марта говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам на Харьковщине. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе задействовали 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты нашими защитниками. Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов значительна по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на направлениях фронта:

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области, Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красное, Глубокое, Веселое, Вильча, Волчанск, Караичное, Варваровка, Колодезное, Новомлынск и Двуречная на Харьковщине. Применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области. В приграничных районах Белгородской области, в населенных пунктах Горьковский, Новостроевка Вторая противник осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеривка, Песчаное Харьковской области, Стельмаховка, Червонопоповка и Невское в Луганской области и Терны и Котляровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Угледар, Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

На отдельных участках Россия пытается создать условия для перехода в наступление. Российские террористы совершили артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. Среди них – Ильинка, Времовка Донецкой области, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Антоновка, Берегово, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Что происходит в оккупированных регионах Украины

В Энергодаре Запорожской области российские захватчики с привлечением местных коллаборантов проводят пропагандистские мероприятия с освещением фейковых "преимуществ" прихода так называемой "российской власти" в регион и обоснования ее легитимности.

В Мангушском районе временно занятой территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электроопору, и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение.

Вместе с тем на временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета-осени 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь урожая.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, по данным журналистов The New York Times, трехнедельная битва на равнине вблизи шахтерского городка Угледар стала крупнейшим танковым сражением за всю войну с РФ и полным провалом для россиян.

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