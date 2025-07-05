Россияне наступают на Сумщине: враг оккупировал населенный пункт

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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На севере Сумской области российские войска недавно захватили село Новониколаевка, принадлежащее к Хотинской поселковой громаде.

Об этом сообщили аналитики ISW.

В отчете отмечается, что 3 и 4 июля российские силы осуществили серию атак вблизи населенных пунктов Кондратьевка, Константиновка и Мирополье, расположенных к северу и северо-востоку от города Сумы. В ответ, по данным российских источников, украинские подразделения осуществили контратаки на этих же направлениях.

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 июля сообщил, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские защитники отбили 17 атак врага. Также противник нанес 13 авиаударов с применением 32 управляемых авиабомб и совершил 290 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

По информации украинских военных, ситуация на сумском направлении остается напряженной — российская армия ежедневно запускает до 50 ракет по этому участку фронта.

Напомним, ВСУ нанесли сокрушительные удары по командным пунктам российской армии. В то же время России заметили первые признаки острой нехватки солдат для ведения войны.

Ранее мы писали, что масштабное дезертирство российских военных с линии фронта в Украине стало очередным серьезным ударом для Кремля. С февраля 2022 года суды РФ зарегистрировали 20 538 дел о самовольном оставлении воинской части, дезертирстве или отказе выполнять приказы.

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