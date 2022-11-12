Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили ряд атак врага в Донецкой области — сводка Генштаба

Армия Российской Федерации ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вооруженные силы Украины отразили российские атаки возле ряда населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

Детальнее о ситуации на фронте в сводке Генштаба ВСУ 12 ноября.

В уволенных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крахмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестово, Купянск и Табаевка в Харьковской области и Серебрянка и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Железное, Клещиевка, Майорск, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

в Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе, Зеленый Гай, Малиновка, Ольговское, Степное, Волшебное, Красное и Щербаки Запорожской области;

на Южнобужском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка Херсонской области.

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территории религиозных организаций, учреждений образования и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.

На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории чеченской республики. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек.

Подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение оказались 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при условии смены ее риторики, а также тогда, когда страна-агрессорка признает себя оккупантом. Глава государства настаивает на возвращении всех территорий Украины.

Тем временем в РФ заявляют, что могут достичь целей "спецоперации" мирным путем. Москва обвиняет Украину в отсутствии диалога.

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