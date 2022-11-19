Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ поразили опорные пункты и позиции врага – сводка Генштаба

Армия России ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области. Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ 19 ноября.

За минувшие сутки враг нанес десять авиационных и десять ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Охримовка и Зарубинка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное тв Яков;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времевка и Угледар Донецкой области и Каменской Запорожской области;

на Криворожском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк;

на Херсонском направлении – из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевка и Херсона.

По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых — недавно мобилизованные.

Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что может начаться новая волна официально объявленной мобилизации в России уже в течение следующего месяца. Это усугубит условия подготовки российских солдат в условиях перегруженности бюрократических и административных ресурсов, а также проблем с обеспечением армии.

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