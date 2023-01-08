Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ сбили три вертолета: Генштаб – о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Воины ВСУ за сутки сбили три беспилотника и три российских вертолета.

Об этом 8 января говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет. В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Было более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре, есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины", — говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается устойчивой: определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние кафиров попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

В Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Волшебного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

Также украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Наши защитники сбили три вражеских БпЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного — уточняется.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции". Целью наступления на Украину Путин придумал "демилитаризацию и денацификацию".

Воины ВСУ с первых дней защищают Украину от российского нашествия и провели успешные наступления на севере Украины, Харьковской и Херсонской областях.

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