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Россияне наступают на Украину в трех направлениях и готовят мобилизованных к войне — Генштаб

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5779
Время на прочтение
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Россияне наступают на Украину в трех направлениях и готовят мобилизованных к войне — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Днепра.

Российские оккупанты продолжают наступать на Украину в трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Новопавлесском. Также захватчики для пополнения потерь готовят мобилизованные к боевым действиям.

Об этом 13 ноября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. С целью пополнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного центрах подготовки и последующее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий", — говорится в сообщении.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. оккупанты двинулись с востока, севера и юга. Сначала ВСУ выбили россиян из северных регионов, в сентябре провели успешное контрнаступление на Харьковщине, а 11 ноября освободили оккупированный Херсон.

Всего украинские защитники за эту неделю освободили 179 населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей.

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Дата публикации
Просмотры
5779
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