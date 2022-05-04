Россияне наступают на востоке, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей – штаб

Российские оккупнаты продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Командование захватчиков пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление в Запорожском и Криворожском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ вечером 4 мая.
Чтобы достичь этого, противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, перегруппировывает и усиливает свои войска, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
Также россияне активизировали нанесение ракетно-бомбовых ударов. Таким образом они хотят разрушить транспортную инфраструктуру Украины.