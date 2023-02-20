"Россияне наступают сразу на нескольких направлениях, впрочем, понесут большие потери" — британская разведка

С приближением годовщины начала полномасштабной войны военные РФ оказываются под все более жестким политическим давлением.

Российские захватчики пытаются наступать сразу на нескольких направлениях на востоке: под Угледаром, в Кременной и под Бахмутом. Однако, продолжают нести большие потери.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечают аналитики, оккупанты продолжают нести большие потери под Бахмутом и Угледаром.

"В частности, названные элитными 155-я бригада и 40-я бригада морской пехоты понесли очень большие потери под Угледаром и, скорее всего, неэффективны в бою", — отмечают в обзоре.

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В разведке прогнозируют, что с приближением годовщины начала полномасштабной войны военные РФ оказываются под все более жестким политическим давлением.

"Может быть так, что Россия заявит о захвате Бахмута "под годовщину" независимо от реального положения дел. Если же весеннее наступление РФ закончится ничем, напряжение внутри руководства России будет расти", — добавляют в обзоре.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что из-за больших потерь возле Бахмута в Донецкой области российский фронт может посыпаться уже весной – в апреле-мае.

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