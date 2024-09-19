Россияне наступают в Донецкой области: возле каких городов оккупанты имеют успехи

Оккупационные войска РФ недавно достигли незначительных успехов в Торецке на Донетчине, а также продвинулись юго-западнее Донецка и севернее Водяного.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Из геолокационных кадров за 18 сентября видно, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Центральной в восточной части Торецкая. Кроме того, российские блоггеры утверждали о продвижении дальше на север и запад в пределах восточной окраины города. Также дин "военкор" утверждал, что захватчики продвинулись в лесистых районах юго-восточнее Торецка. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Дачного, возле Нелиповки и Нью-Йорка, Александрополя и под Торецком в направлении Щербиновки, а также под Временным Яром, у Ступочек, Белой Горы и Клещиевки 17 и 18 сентября, но не достигли подтвержденных успехов.

Сообщалось о том, что оккупанты продолжали продвижение к юго-востоку и востоку от Покровска. Впрочем, подтверждения не было. Российские блоггеры и так называемые "военкоры" рассказывали войска РФ продвинулись к западу через реку Журавка в пределах Гродовки и в северной части этого поселка, а также к улице Гоголя в северо-восточной части Селидового и к северной окраине Горняка.

Кроме того, другой российский блоггер 18 сентября продолжал утверждать, что войска РФ вроде бы захватили Гродовку и ведут зачистку города. Однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

17 сентября российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Новоалександровки, Новоторецкое, Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Красный Яр, Новогродовки, Орловки, Селидового, Михайловки, Николаевки, Мариновки, Желанне Первое, Украинское и Цукуриное 18 сентября.

Как сообщалось, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил, сможет ли РФ в ближайшее время захватить Покровск. оккупанты всеми силами пытаются войти в город, а также подтягивают резервы на Покровское направление.

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