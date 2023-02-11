Россияне наступают в Луганской области нетрадиционно: эксперт предупредил об опасности

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что во время нового наступления в направлении Сватово-Кременной в Луганской области российские кафиры применяют нетрадиционную схему. Они используют тактику штурмовых действий, используя большое количество пехоты, которая поддерживается колоннами бронетехники.

Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала РАДА в рамках объединенного телемарафона.

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По его словам, главными целями для российской армии есть дальнейшее продвижение на Купянск Харьковской области и Лиман Донецкой области.

"Это было абсолютно предсказуемо (наступление на Сватово-Кременная – ред.). Если мы говорим о наступлении (россиян – ред.) с того направления, то, конечно, основными целями противника могут быть направление на Купянск и Лиман. Причем, если Купянск может открыть дорогу для дальнейшего продвижения, как они мечтают, к направлению Харькова, то направление на Лиман может позволить им в случае успеха продвинуться к Изюму и создать дополнительную угрозу для наших войск, оперирующих на Донбассе. Собственно, речь идет о прямой угрозе Славянского и Краматорского направлений уже с севера. В эти же города противник пытается пробиться с юга, штурмуя постоянно наши позиции в районе Бахмута и пытаясь окружить наши войска в районе Авдеевки. Поэтому их план был очевиден", - объяснил Грабский.

Эскперт добавил, используя новую тактику, оккупанты пытаются найти слабые места обороны украинской армии. Впрочем, новая схема им не помогает добиться желаемых результатов.

"Эти действия свидетельствуют о намерениях противника продвинуться, но он идет не в такой традиционной схеме, как мы привыкли видеть. То есть нанесении массированных авиационных артиллерийских ракетных ударов с дальнейшим продвижением бронетанковых колонн противника, а они пытаются применить такую же тактику штурмовых действий " массы пехоты, поддержанной определенным количеством бронетехники, которую они используют очень осторожно. Также они пытаются найти слабые места в обороне наших войск и продвинуться дальше, но это им слабо дается или даже в последние дни им практически не удается. Хотя идут встречные бои", — рассказал он.

Напомним, в эстонской разведке назвали важное условие, мешающее врагу на войне во время наступления на Донбассе.

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