Россияне наступают в районе Авдеевки: в ВСУ сообщили об обстрелах по 12 часов и другие детали

Враг несет значительные потери на Авдеевском направлении: только через неделю украинские войска сбили там три российских самолета.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в районе Авдеевки с целью перерезать пути обеспечения ВСУ и полностью окружить город. Враг также устраивает непрерывные обстрелы продолжительностью по 10-12 часов.

Об этом пресс-секретарь 110-й механизированной бригады ВСУ Антон Коцуконь сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" утром 18 октября.

Наступление в районе Авдеевки и тактика врага

"Враг продолжает наступательные действия в районе Авдеевки. Противник хочет перерезать логистические пути, по которым происходит поставка Сил обороны. Также враг хочет полностью окружить город. Он пытается это сделать с юго-западного и северо-западного направлений", — рассказал Коцуконь.

Он также отметил, что после 13 октября российские войска немного изменили тактику в районе Авдеевки.

"(Враг – ред.) начал меньше использовать бронетехнику, больше начал ходить в пехотные штурмы. Во время этих штурмов враг задействует небольшое количество личного состава – от двух до трех отделений", – уточнил представитель 110-й бригады.

Потери оккупантов на Авдеевском направлении

Представитель ВСУ проинформировал, что за неделю враг потерял в районе Авдеевки до 400 бойцов убитыми и до 600 ранеными. Россияне также лишились около 90 единиц бронетехники.

Силы обороны Украины сбили три самолета россиян и подбили шесть беспилотных летательных аппаратов.

"До сих пор сохраняются обстрелы. Все, что можно представить, все, что может стрелять, стреляет. Некоторые обстрелы продолжаются без перерыва по 10-12 часов", — отметил Коцуконь.

Он добавил, что ситуация напряженная, но украинские войска сверхчеловеческими усилиями держат рубежи.

Напомним, как проинформировали в Генштабе ВСУ утром 18 октября, на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники отразили там пять вражеских атак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты пытаются окружить Авдеевку! Несмотря на плотные обстрелы, из города идет эвакуация

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