«Россияне не готовы убивать бесплатно»: эксперт объяснил, почему Путин боится проводить мобилизацию

Мобилизация в России / © Getty Images

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Россияне имеют единую красную линию по отношению к власти — это то, что возможная новая мобилизация не должна быть принудительной.

Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

Все остальные трудности, включая диктаторские власти и рост цен, для граждан РФ — приемлемы, если мобилизация происходит добровольно и сопровождается «бонусами».

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"Путин не готов на это идти. Это единственное, о чем показывают наши исследования, это единственная красная линия у россиян. Может быть неизменный президент, повышение цен, но мобилизация не должна быть принудительной", - подчеркнул он.

По словам Шульги, государство в РФ должно извлекать выгоду за участие в войне.

«Деньги, освобождение из-под стражи, списание кредитов, получение гражданства — что угодно, но какой-нибудь бенефит от подписания. Никакой осенью 2022 года», — заявил эксперт.

Он также отметил, что для россиян эта война не стала идеологической, они не готовы воевать бесплатно.

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«Они не готовы нас бесплатно убивать. Они не видят в этом ничего дурного, это тоже проблема. Поскольку ни одна новая агрессия не будет для них стопом, это уже рутинизировалось», — считает Шульга.

По его мнению, главный мотив избегания мобилизации — не страх или протест, а нежелание рисковать жизнью без вознаграждения.

«Они не хотят делать, в первую очередь, рисковать своей жизнью даром. Россияне — очень сильные нигилисты, это действительно ирония, исходя из того, что они говорят о духовности и религиозности», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Германии заявили, что имеют доказательства подготовки России к войне с НАТО .

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Мы ранее информировали, что в четверг, 12 июня, Россия и Украина обменяются тяжелоранеными военнопленными .