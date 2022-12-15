Россияне не идиоты и не слабые: генерал Сырский предупредил о последствиях в случае недооценки оккупантов

Также Сырский рассказал, как оккупанты сменили тактику в боях после назначения Суровикина.

Россияне меняют тактику под руководством своего нового командующего Сергея Суровикина. Они атакуют, используя меньшие, хорошо скоординированные отряды пехоты. Особенно это заметно возле Бахмута.

Об этом заявил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский в интервью The Economist.

По его словам, такая тактика требует много жизней российских солдат, но жизнь людей "никогда не была самым высоким приоритетом России".

Новая тактика оккупантов возле Бахмута:

На первой линии воюют наемники-"вагнеровцы", которые, по словам Сырского, оснащены значительно лучше, чем регулярная армия России.

Уже в тылу находятся "кадыровцы" и другие регулярные войска.

Сырский отмечает, что ранее эти силы боролись порознь, а сегодня они взаимодействуют отрядами численностью 900 и более солдат, передвигаясь преимущественно пешком.

Смысл неустанного наступления РФ на Бахмут, по мнению генерала, состоит в том, чтобы отвлечь украинские части, чтобы их нельзя было использовать для усиления наступления в Луганской области на севере.

"Сейчас враг пытается перехватить у нас инициативу. Он пытается заставить нас полностью защищаться. Россияне не идиоты. Они не слабы. На того, кто их недооценивает, ждет поражение", – отмечает Сырский.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о своем отношении к командующему оккупационной армией в Украине Сергею Суровикину и назвал главаря захватчиков "держимордой".

Генерал Сергей Суровикин министерство обороны РФ назначен "командующим объединенной группировкой войск в Украине" 8 октября.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что армия оккупантов при Суровикине стала более дисциплинированной.

Ситуация возле Бахмута

Напомним, что вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, что оккупацию украинского Бахмута российская пропаганда планирует показать, будто это "взятие" Берлина во время Второй мировой войны.

Также Жданов рассказал, удержат ли ВСУ Бахмут и назвал соотношение артиллерии на Бахмутском направлении.

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