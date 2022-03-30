Россияне не имеют успеха в продвижениях в Запорожской области: уничтожены еще 18 оккупантов, "Град" и танк

Россияне не имеют успеха в продвижениях в Запорожской области: уничтожены еще 18 оккупантов, "Град" и танк

Военные Территориальная оборона эффективно держат определенные рубежи.

Обстановка вокруг Запорожья и области остается напряженной, но контролируемой, оккупанты страны-захватницы России теряют и личный состав, и технику.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что российская армия пытается продвигаться по направлениям Гуляйполя, Запорожья, Каменского, но успеха не имеет. Военные Территориальной обороны эффективно держат определенные рубежи, подчеркивают ОГА.

"На других направлениях украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику, из которой российские оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах и позиции украинских воинов", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки и ночью на 30 марта подразделения Сил обороны Запорожского края ликвидировали 18 оккупантов, а восемь получили ранения. Кроме того, уничтожен один танк, пять бронетранспортеров и одна реактивная система залпового огня "Град".

Как сообщалось, россияне опрокидывают в Украину военных из непризнанных Абхазии и Южной Осетии. По имеющейся информации, вооруженные силы РФ испытывают проблемы с комплектованием. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт.

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