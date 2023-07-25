Россияне не могут полноценно возобновить движение по Крымскому мосту — Гуменюк

После взрывов на Крымском мосту россияне до сих пор не могут возобновить полноценное движение по мосту.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что иногда россияне останавливают там движение, поскольку производственные мощности этого гидротехнического объекта еще не возвращены к базовым.

"И наверное, что уже никогда не вернутся, потому что повреждения были довольно существенными для того, чтобы выдерживать такую нагрузку, которая сейчас сосредоточена вокруг этого моста. В частности, возврат грузоперевозок происходит очень медленно, в основном пытаются делать это с помощью паромной переправы, но это в разы замедляет движение", — сказала Гуменюк.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что продолжит наносить удары в оккупированном Крыму и атаковать Крымский мост, заявил министр обороны Алексей Резников.

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