Россияне не могут прорвать оборону ВСУ в Луганской области, а поэтому стреляют по мирному населению

В частности, враг обстреливает Попасную, Северодонецк, Лисичанск.

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Луганской области, но им это не удается. Поэтому враг из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, армии захватчиков накануне не удались наступательные планы под Новотошковским. Именно поэтому россияне не прекращают обстреливать мирное население Попасной, Северодонецка, Лисичанска и т.д.

“Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло Разрушение домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке”, — сообщил глава ОВА.

На линии фронта в общей сложности отражены девять атак российских захватчиков. За прошедшие сутки было уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также четыре артиллерийские системы армии Российской Федерации.

Подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Как сообщалось, 6 апреля в течение дня в Северодонецке возник пожар в не менее десяти домах. Во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши, есть разрушение сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах. Кроме того, ранены пять человек, стоящие в очереди в центре предоставления гуманитарной помощи.