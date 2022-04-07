Россияне не могут прорвать оборону ВСУ в Луганской области, а поэтому стреляют по мирному населению

В частности, враг обстреливает Попасную, Северодонецк, Лисичанск.
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Луганской области, но им это не удается. Поэтому враг из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, армии захватчиков накануне не удались наступательные планы под Новотошковским. Именно поэтому россияне не прекращают обстреливать мирное население Попасной, Северодонецка, Лисичанска и т.д.
“Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло Разрушение домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке”, — сообщил глава ОВА.
На линии фронта в общей сложности отражены девять атак российских захватчиков. За прошедшие сутки было уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также четыре артиллерийские системы армии Российской Федерации.
Подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.
Как сообщалось, 6 апреля в течение дня в Северодонецке возник пожар в не менее десяти домах. Во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши, есть разрушение сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах. Кроме того, ранены пять человек, стоящие в очереди в центре предоставления гуманитарной помощи.