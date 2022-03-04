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Россияне не могут сдержать слез из-за закрытия IKEA, когда в Украине ежедневно погибают люди (фото)

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Россияне не могут сдержать слез из-за закрытия IKEA, когда в Украине ежедневно погибают люди (фото)

В Украине гибнут люди, а у россиян "трагедия".

После закрытия магазинов IKEA россияне начали массово жаловаться в Сети. Некоторые пишут, что "не знают, как жить дальше" и "чуть не плачут". Тем временем в Украине каждый день гибнут люди из-за российской агрессии.

Украинка на фото сравнила "трагедию" россиян с событиями в Украине.

"В России вчера закрыли IKEA. Россияне бились за кастрюлю, по 4 часа стояли в очередях, воровали вещи, пытались взять штурмом закрытый магазин. Есть даже арестованные", — написала она.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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