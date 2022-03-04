Россияне не могут сдержать слез из-за закрытия IKEA, когда в Украине ежедневно погибают люди (фото)

Россияне не могут сдержать слез из-за закрытия IKEA, когда в Украине ежедневно погибают люди (фото)

В Украине гибнут люди, а у россиян "трагедия".

После закрытия магазинов IKEA россияне начали массово жаловаться в Сети. Некоторые пишут, что "не знают, как жить дальше" и "чуть не плачут". Тем временем в Украине каждый день гибнут люди из-за российской агрессии.

Украинка на фото сравнила "трагедию" россиян с событиями в Украине.

"В России вчера закрыли IKEA. Россияне бились за кастрюлю, по 4 часа стояли в очередях, воровали вещи, пытались взять штурмом закрытый магазин. Есть даже арестованные", — написала она.