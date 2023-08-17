Россияне не могут смириться с потерей и пытаются штурмовать — НГУ об Урожайном

Украинские нацгвардейцы продолжают закрепляться на занятых рубежах вблизи Урожайного. Город уже зачистили и разминировали.

Подразделения Национальной гвардии закрепились на достигнутых рубежах после освобождения Урожайного на Донетчине. В то же время, россияне не могут смириться с потерей населенного пункта и пытаются штурмовать.

Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга 17 августа.

"Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. В настоящее время закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмирующих групп противника, пытающихся восстановить утраченное положение", - рассказал он.

Уршалович также добавил, что на Бердянском направлении в течение недели минометные подразделения 2-й Галицкой бригады и подразделения 31-й бригады и 32-го полка Нацгвардии обеспечивали поддержку Сил обороны, в результате чего штурмовые группы освободили Урожайное.

Напомним, 16 августа Вооруженные силы деоккупировали Урожайное Донецкой области, за которое длительное время шли бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Бердянском (район границы Запорожской и Донецкой областей) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

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