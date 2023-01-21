Россияне не могут запустить в работу ни один энергоблок временно оккупированной ЗАЭС

Представители РФ не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Из-за отказа части украинского персонала Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами, а также нехватки собственных кадров россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Об этом в Telegram-канале сообщает "Энергоатом".

В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» или другим предприятием Росатома.

Чтобы улучшить собственное положение, захватчики ищут для ЗАЭС «новых» атомщиков на территории России и готовы расселять будущих работников в национализированные, а точнее — принудительно изъятые квартиры выехавших из оккупированного города энергодаров.

Кроме того, запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, которую россияне своим «руководством» повлекли за несоблюдение необходимого температурного режима.

Однако активность кафиров проявляется в другом: вокруг энергоблоков Запорожской АЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива они продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения. Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности.

«В очередной раз призываем мировое общество как можно скорее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризовать станцию и вернуть ее под полный контроль Украины! Это спасет мир не только от ядерной, но и масштабной экологической катастрофы!», — говорится в заявлении.

Что происходит на ЗАЭС

Энергодар Запорожской области захватили россияне в марте 2022 года и обстреляли саму ЗАЭС. Оккупанты стянули туда свою технику и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие. С этого времени РФ шантажирует мир и угрожает человечеству катастрофой.

25 августа впервые в истории из-за циничных атак армии Путина на ЗАЭС произошло ее полное отключение от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать.

Как сообщил в декабре президент Владимир Зеленский, на территории Запорожской АЭС находится около 500 вооруженных российских оккупантов.

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