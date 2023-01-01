Россияне не начнут воевать луками: Тука оценил ракетные запасы РФ и призвал не верить "болтунам"

По его словам, РФ, несмотря на санкции, продолжает производить 40-80 ракет в месяц. Этого достаточно, чтобы ежемесячно наносить удары.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что в ближайшее время не стоит надеяться на окончание ракетных атак РФ

Об этом Тука сказал в интервью Главреду.

"Что касается военной техники, то рассказы о том, что в России по селам с постаментов снимают Т-34, памятники Второй мировой войны, опять-таки не соответствуют действительности. О запасах ракет один говорун у нас рассказывает, что у России ракет хватит на 5-7 обстрелов, другой говорун утверждает, что на 2-3 обстрела", — говорит эксочельник Луганщины.

По его словам, РФ, несмотря на санкции, продолжает производить 40-80 ракет в месяц. Такого количества ракет достаточно, чтобы россияне ежемесячно могли наносить два удара.

"Поэтому рассказы о том, что осталось еще чуть-чуть, и завтра россияне начнут воевать луками и палками, — это неправда. К сожалению, запасов у России еще достаточно", — подчеркнул Тука.

Отметим, что Тука не назвал имя "болтунов", но недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя ракетные запасы РФ, заявлял, что "до полного нуля россияне могут выйти за 5-7 залпов".

А глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что у России есть запасы ракет на еще два массированных удара.

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