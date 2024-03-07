Россияне не оставляют намерений выбить подразделения ВСУ: что происходит на левом берегу Херсонщины

В ВСУ отмечают, что Силы обороны осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левом берегу.
На левом берегу Херсонской области Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу. Враг не оставляет намерений выбить украинские подразделения с позиций.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
"Несмотря на постоянные боевые потери и отсутствие успехов на левобережье Днепра, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. В течение суток решился на один штурм и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши воины удерживают занятые позиции, осуществляют мероприятия по укреплению и расширение плацдарма", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупанты усиливают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов.
Напомним, в ВСУ шокировали потери РФ во время штурмовых действия оккупантов в районе Крынок.
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