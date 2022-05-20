"Россияне не оставляют планов захватить всю территорию Украины" — Маляр

Ключевыми для российских оккупантов являются направления на юге и востоке Украины, но опасность обстрелов существует повсюду.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что основные бои с российскими оккупантами ведутся на южном и восточном направлениях, но ракетные удары наносятся на всей территории Украины, что свидетельствует о масштабных планах захватчиков.

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в нынешних условиях сложно говорить о конкретных населенных пунктах, где продолжаются бои, поскольку ситуация там меняется каждый час. Однако общие тенденции свидетельствуют, что ключевыми направлениями наступления для врага является юг и восток Украины.

"Если смотреть на карту, то понятно, что их интересует выход в Крым, там часть территории занята врагом на сегодня, и восток. Поэтому основные бои продолжаются там", – отметила Анна Маляр.

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Но, отметила она, поскольку ракетные удары российские оккупанты наносят по всей территории Украины, опасность существует повсюду.

"Это говорит, что россияне не оставляют планов захватить всю территорию. Кроме того, они планомерно уничтожают нашу экономику, потому что они по инфраструктурным объектам бьют. И страдают гражданские лица – это вещи совершенно дикие в 21 веке, но наш враг – это дикое средневековое варварство”, — отметила министр обороны.

Напомним, в Донецком направлении 20 мая российские войска пытались вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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