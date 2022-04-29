Россияне не оставляют попыток наступать на Запорожье, но понесут потери: уничтожены 12 оккупантов

Россияне не оставляют попыток наступать на Запорожье, но понесут потери: уничтожены 12 оккупантов

Российские оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия в восточных районах Запорожской области.

Захватчики Российской Федерации безуспешно пытаются прорвать украинскую оборону, но понесут потери и в живой силе, и в технике. Они проводят активные боевые действия в направлении Гуляйполя и населенных пунктов района на границе с Донецкой областью.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят кон-удары. "На остальных занятых рубежах временно оккупированных территорий области противник продолжает укрепляться и увеличивает сосредоточение своих подразделений в определенных районах", — говорится в сообщении.

Захватчики обстреливали населенные пункты с применением самолета "Су-34", танка, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Россияне обстреливали населенные пункты: Орехов, Новоандреевка, Времевка, Темеровка, Павловка, Волшебное, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Ольговское, Гуляйпольское, Новоселовка, Железнодорожное, Новониколаевка, Успеновка, Каменское.

Украинские защитники уничтожили 12 человек личного состава Российской Федерации. Семь оккупанов ранены. Кроме того, уничтожены восемь танков, три боевых бронированных машины, два БПЛА "Орлан -10" и два автомобиля.

Как сообщалось, в Минобороны США полагают, что город Мариуполь нельзя считать оккупированным, поскольку его продолжают обстреливать российские войска. Часть русских войск отступила от заблокированного Мариуполя и движется в северо-западном направлении – в Запорожскую область.

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