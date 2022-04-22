Россияне не оставляют своих амбиций зайти в Запорожье - ОГА

Армия русских оккупантов пытается продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляет своей амбиции зайти в областной центр.
Захватчики не прекращают обстреливать села вблизи Гуляйполя в Пологовском районе. Отмечается, что иногда интервалы между сериями разрывов снарядов – не более двух минут.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской военной администрации.
Следует отметить, что в Генштабе сообщали, что оккупанты усиливают группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.
К слову, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам оккупированных территорий Запорожской области с призывом не предоставлять свои личные данные, которые россияне могут коварно использовать для фальсификаций на так называемых референдумах.
Как сообщалось, Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Армия государства-террористки пытается наступать на некоторых направлениях, в частности, на Изюмское, Таврическое и Донецкое. Впрочем, попытки атаковать местами безуспешны. Оккупанты терпят потери и в живой силе, и в технике.
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