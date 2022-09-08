Россияне не ожидали этого: во Франции спрогнозировали сроки деоккупации Херсона

ВСУ уже в скором времени могут деоккупировать захваченный россиянами украинский Херсон.

Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван считает, что украинские силы уже к октябрю могут освободить Херсон от россиян, "если не произойдет неожиданных поворотов".

Об этом Тринкван сказал в интервью телеканалу France 24.

По его мнению, контрнаступление Украины на юге разворачивается успешно. Он отметил, что, по его словам, Украина методично готовилась к контрнаступлению.

"Украинцы методично готовили это наступление и концентрировали средства для успеха. Начали с подрыва российской системы материально-технического обеспечения, ударив дальнобойной артиллерией по составам, узлам связи, командным пунктам, а также по мостам через Днепр. Это называется "формирование поля боя", – сказал Тринкван.

Генерал считает, что россияне удивлены таким методам. Теперь, по его словам, российские войска испытывают большие трудности с обеспечением.

"Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего железной дороги, существенно их пошатнуло. Теперь если войска, размещенные к западу от Днепра, не будут получать снарядов, они не смогут обороняться. Если они больше не получают припасов, это для некоторых подразделений будет критическим", – объяснил Тринкван.

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Он напомнил, что сейчас у россиян большие кадровые проблемы. Они пытаются вербовать все силы, но Путин, не желая объявлять войну, не может мобилизовать их.

"Он хочет и дальше создавать впечатление, что все идет нормально. Я думаю, что до зимы украинцы могли бы захватить весь правый берег Днепра, включая город Херсон", — подытожил Тринкван.

Напомним, Жданов рассказал, когда в Украине может закончиться война.

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