Война с РФ

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Российские войска на Сумском направлении не только не продвигаются вперед, но и несут значительные потери и вынуждены покидать захваченные территории.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

«Есть нытье от российских военкоров о том, что им приходится оставлять уже ранее занятые позиции в Сумской области», — отметил Ступак.

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По его словам, ситуация в регионе развивается в двух параллельных плоскостях: украинские военные сообщают об успешном выбивании противника из отдельных участков фронта, а российские пропагандисты публично жалуются на отступления.

«Они сами не понимают, будет ли это условно на 500 метров вглубь, или на 2 км, или вообще на линию админграницы», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что сами оккупанты признают бессмысленность своих потерь в этом направлении.

«Говорят, что несут непонятные, бездарные потери. Мол, зачем за несколько домов какой-то деревни терять сотни людей», — рассказал Ступак.

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Относительно возможного усугубления ситуации на севере, военный эксперт не исключает такого сценария, но отмечает, что все будет зависеть от решений командования армии РФ.

«Если примут решение, то могут резко перебросить силы. Но то, что, скажем, кадыровцы заметили в Таганроге, еще ничего не значит. Они всегда находились в тылу, на третьей или четвертой линии», — объяснил Ступак.

Он также добавил, что кадыровцы могут быть переброшены в Сумскую область, но не исключено, что их направят в другие регионы, в частности в Курскую область. Так что точные прогнозы сейчас делать преждевременно.

Ранее сообщалось, что военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в ближайшей перспективе серьезные сдвиги на Сумском направлении вряд ли произойдут.

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Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Сумском направлении.